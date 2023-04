In etapa a 6-a, prima din returul fazei de Play-Off a Superligii, Sepsi OSK si Farul Constanta au remizat la Sfantu Gheorghe, acesta fiind primul rezultat de egalitate inregistrat de covasneni in aceasta parte a competitiei.Desi Farul Constanta era mai presata in a obtine puncte, prima repriza a fost una terna, practic putandu-se consemna doar doua faze de poarta. In minutul 19, oaspetii au beneficiat de o lovitura libera, a executat Munteanu, dar fara probleme pentru Niczuly. Inainte de ... citeste toata stirea