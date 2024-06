Remiza in primul amical al verii

Sepsi OSK a disputat prima partida amicala, in vederea pregatirii noului sezon, si a remizat, scor 1-1, cu nou-promovata Unirea Slobozia.Pe Stadionul Municipal din Sfantu Gheorghe, Sepsi OSK a intalnit-o pe Unirea Slobozia, o echipa incomoda, in ciuda faptului ca sezonul 2024-2025 va fi primul in Superliga pentru echipa ialomiteana pregatita de Adrian Mihalcea. Oaspetii au deschis scorul in minutul 23, si au avut avantaj la pauza. In partea secunda Bernd Storck a facut modificari, dorind sa ... citește toată știrea