Remiza pentru Sepsi OSK in al doilea amical

In cea de-a doua partida amicala disputata in cantonamentul din Belek, Sepsi OSK a remizat, rezultat 2-2, cu echipa din Azerbaidjan, FK Gabala.Sepsi OSK a avut parte de o noua partida amicala, FK Gabala fiind, asa cum anticipam, un adversar incomod, dar in compania caruia covasnenii au avut o experienta benefica. In prima repriza, singurul gol a fost marcat de azeri. Partea secunda a debutat cu golul egalizator, marcat de Rondon, dupa o faza frumos lucrata de elevii lui Cristiano Bergodi. ... citeste toata stirea