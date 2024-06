Returul va fi infernal

In prima mansa a barajului pentru promovarea in Liga 3, Prima Bradut a cedat in deplasare la CS Iernut, cu scorul de 4-0, astfel ca sansele promovarii sunt acum foarte reduse pentru campioana judetului Covasna.Desi pornea cu mult optimism, dupa un sezon fara infrangere in Liga 4 Covasna, Prima Bradut a primit o lovitura grea inca din primul sfert de ora, Szakacs Tibor vazand cartonasul rosu. Ramasa in zece jucatori, Prima Bradut a incercat sa ... citește toată știrea