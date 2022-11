Rezultate foarte bune la handbal feminin

Atat in Divizia A, cat si in cadrul campionatului Junioarelor 2, CNE Sfantu Gheorghe, respectiv Sepsi-SIC au obtinut victorii in partidele disputate la finalul saptamanii trecute.Dupa o pauza de mai bine de o luna, s-au reluat partidele din Divizia A la handbal feminin. In etapa a 6-a, echipa Centrului National de Excelenta Sfantu Gheorghe a evoluat in deplasare la CSM Fagaras, de unde s-a intors cu o victorie, rezultat 33-22 (16-10). O contributie decisiva la acest succes a avut Riana ... citeste toata stirea