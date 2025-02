Rezultate foarte bune pentru CSM Sf. Gheorghe la CN Judo U18 ani si Cupa Europeana de Ju-Jitsu

Rezultate foarte bune obtinute de sportivii Clubului Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe, pregatiti de antrenorul emerit de judo si arte martiale Petru Oltean, la cele doua competitii majore la care au participat in weekend: Campionatul National de Judo U18 ani si Cupa Europeana de Ju-Jitsu desfasurat in Belgia.In perioada 21-23.02.2025 la Bucuresti - Arena Silva s-au desfasurat Campionatele Nationale de Judo rezervate Cadetilor U18 ani la care au fost prezenti in jur de 400 sportivi de ... citește toată știrea