Rezultate meritorii pentru atletii de la CSS Sf. Gheorghe

In perioada 8-9 iunie 2024, Stadionul Iolanda Balas-Soter a fost gazda Campionatelor Nationale Scolare si Campionatelor Nationale U18, respectiv U16, etapa a 2-a, la care atletii legitimati in cadrul CSS Sfantu Gheorghe au obtinut rezultate demne de notat.Cele mai bune rezultate au fost obtinute de Szabo Anita, care a concurat in cadrul probelor de 800 m, respectiv 1.500 m. Atleta s-a intrecut cu sportivi din categoria celor nascuti in 2010 si a obtinut locul secund, ... citește toată știrea