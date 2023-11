Saptamana trecuta, echipa de futsal a clubului Sepsi-SIC a disputat doua partide in Liga 1, ambele in deplasare, una castigata la Targu Mures, si o alta, terminata la egalitate, cu Mausoleul Marasesti.In prima partida, avand-o in fata pe ultima clasata, CSM Targu Mures, Sepsi-SIC nu a avut emotii, si s-a impus categoric cu rezultatul de 8-2. Pe lista marcatorilor si-au trecut numele: Mathis, Bende si Manya (toti cate o dubla), Czintos si ... citeste toata stirea