Editeaza

Rita Bacs si Andrei-Alin Pantelimon, sprijiniti de comunitate, revin din Croatia cu medalii si rezultate de top la ju-jitsu

Sursa: Covasnamedia.ro
Luni, 25 August 2025, ora 06:55
14 citiri
Doi tineri sportivi din judet, care in trecut au avut nevoie de ajutor financiar pentru a participa la competitii internationale, au demonstrat ca sprijinul comunitatii si munca sustinuta dau rezultate. Rita Bacs si Andrei-Alin Pantelimon s-au intors din Zadar, Croatia, cu doua medalii de argint la Campionatul European No-Gi si locuri fruntase la Cupa Mondiala Gi. Competitiile au avut loc pe 22 si 23 august.

La Campionatul European No-Gi, ambii sportivi au urcat pe podium, obtinand medalii de ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Sfantu-Gheorghe
Tompa Krisztian a cucerit cel mai important titlu al carierei
Medalii pentru sportivii de la ACS Show Time la WORLD CHAMPIONSHIPS - U16-U18-U21
Peste 100 de metri cubi de lemn confiscati de politisti in mai putin de 2 saptamani
Politia covasneana: Actiuni intense de control pe strazi si saptamana aceasta
Barbat prins la furat de lemne
Reci: Barbat beat, ranit dupa ce a cazut de pe bicicleta in sant
Cele mai citite stiri
Sepsi OSK a spart gheata la Cisnadie
Sepsi OSK a invins vineri, in deplasare, scor 2-0, formatia CSC Selimbar, in meciul de debut al ...
Fabrica de Lapte Brasov SA, Combridge SRL si Bertikris SRL, locomotivele profitului judetului Covasna
Profiturile firmelor din Covasna s-au subtiat serios in 2024. Desi cifrele de afaceri raman ...
Zilele Sportive la Sfantu Gheorghe: o noua experienta comunitara
Zilele Sportive Sfantu Gheorghe, ajunse la cea de-a 17-a editie, vor aduce si in acest an, in ...
ActualitateBusinessSportLife Show