Prezenta la Campionatul European U18 de baschet feminin, care a avut loc la Sofia, Romania a incheiat competitia pe locul 17, din lotul tinerelor "Acvile" facand parte si Bara Nemeth Beata, respectiv Nemes Greta.Cum aminteam intr-un articol precedent, Romania a pierdut primele doua partide din faza grupelor, 82-92 cu Luxemburg si 61-68 cu Austria. A urmat o infrangere si cu Grecia (64-69) si astfel echipa a ajuns pe ultima pozitie in grupa. In faza secunda a competitiei, Romania s-a aflat in ... citeste toata stirea