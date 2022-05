S-a incheiat Turneul Final U18 la baschet feminin

Turneul final al categoriei de varsta U18 la baschet feminin a avut loc la Arena de Baschet din Bucuresti, cele doua echipe covasnene, Liceul Teoretic Nagy Mozes Targu Secuiesc si CSS Sfantu Gheorghe clasandu-se pe pozitiile sase, respectiv opt.Cele opt echipe in lupta pentru titlul de campioana au fost repartizate initial in doua grupe. Liceul Teoretic Nagy Mozes Targu Secuiesc si CSS Sfantu Gheorghe au facut parte din aceeasi grupa, in care au inregistrat urmatoarele rezultate:Liceul ... citeste toata stirea