Federatia Romana de Fotbal a stabilit datele mansei tur din semifinalele Cupei Romaniei, faza a competitiei in care Sepsi OSK o va intalni pe Universitatea Craiova.Partida tur va avea loc la Sfantu Gheorghe, miercuri, 20 aprilie, cu incepere de la ora 19:30. Sepsi OSK nu a fost norocoasa la tragerea la sorti, nimerind probabil cel mai dificil adversar ramas in competitie, Universitatea Craiova, locul trei in Play-Off. Este, ... citeste toata stirea