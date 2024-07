S-a stabilit programul Superligii, editia 2024-2025, in care Sepsi OSK va debuta cu o partida pe propriul teren, adversara alb-rosiilor urmand a fi Poli Iasi.Noua editie a Superligii va incepe pe 13 iulie, si se va finaliza anul viitor pe 25 mai. FCSB, in calitate de campioana en-titre, nu va juca in primele sase etape cu echipe care evolueaza in preliminariile competitiilor europene. La finalul sezonului regulat, primele sase echipe se vor califica in Play-Off (tur-retur), iar ultimele zece ... citește toată știrea