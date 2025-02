S-au pus in vanzare abonamentele pentru cel mai mare eveniment sportiv al anului in Romania

Pe 12 februarie, de la ora 17:00, incepe vanzarea abonamentelor pentru Campionatul Mondial de Hochei pe Gheata, Divizia I/A, care va avea loc intre 27 aprilie si 3 mai, la Arena Sepsi din Sfantu Gheorghe. La turneu vor participa echipele nationale din Romania, Marea Britanie, Polonia, Japonia, Italia si Ucraina, care vor disputa in total 15 meciuri. Miza este mare, deoarece primele doua clasate vor promova in grupa de elita, iar ultima echipa va retrograda in esalonul inferior, Divizia I/B. ... citește toată știrea