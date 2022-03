Liga 3 s-a reluat in acest weekend cu partidele din etapa a 16-a a sezonului regulat, Sepsi OSK 2 fiind invinsa la Blejoi, in timp ce KSE Targu Secuiesc a remizat pe propriul teren cu FC Hermannstadt 2.Cu doua goluri primite inca din prima repriza, Sepsi OSK 2 a pierdut pe terenul celor de la CS Blejoi, una dintre echipele care lupta pentru accesul in Play-Off. In ciuda ... citeste toata stirea