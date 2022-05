S-au stabilit datele de incepere a sezonului viitor al Ligii 1

Reprezentantii Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Fotbal au stabilit datele de start ale competitiilor fotbalistice din Romania, pentru sezonul urmator, 2022-2023.Liga 1, in care judetul Covasna va fi reprezentata de Sepsi OSK, ocupanta pozitiei a saptea in sezonul 2021-2022, va debuta pe 16 iulie 2022. Liga 3, in care vor participa Sepsi OSK 2 si KSE Targu Secuiesc, va avea ca data de start 27 august 2022. In privinta competitiilor de juniori, atat Liga de Tineret, cat si Liga ... citeste toata stirea