S-au stabilit meciurile barajelor de promovare in Liga 3

Federatia Romana de Fotbal a stabilit, prin tragere la sorti, partidele de baraj pentru promovarea in Liga 3, editia 2024-2025.Cele 41 de judete si Bucurestiul au fost repartizate in sapte regiuni a cate sase echipe fiecare, regiuni deja cunoscute si folosite si in editiile trecute. Acum a avut loc tragerea la sorti pentru stabilirea celor trei dueluri din fiecare regiune, 21 in total. Cele 21 de castigatoare ale partidelor de baraj, care se disputa in dubla mansa, vor promova in Liga 3, ... citește toată știrea