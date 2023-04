Cupa Romaniei va fi organizata in premiera la juniori de catre Federatia Romana de Handbal. Este prima data in handbalul juvenil cand, pe langa Campionatul National, se disputa si o a doua competitie, Cupa, in acest sezon inaugural ea fiind dedicata junioarelor 1 si juniorilor 1 (U19). Cea feminina va avea loc la Sfantu Gheorghe, de joi pana duminica (20-23 aprilie).Sase echipe se vor lupta pentru trofeu la Sala Sporturilor "Szabo Kati", intre ele si tinerele handbaliste de la Sepsi-SIC. ... citeste toata stirea