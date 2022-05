Schimbare de lider in Liga 4

In urma rezultatelor inregistrate in etapa a 4-a din Liga 4 Covasna, AS Prima Bradut a trecut pe prima pozitie a clasamentului si este noul lider al competitiei.Se poate spune ca a fost o etapa a oaspetilor, deoarece, in cele patru partide disputate, doar ATSC Reci a profitat de avantajul terenului propriu, in timp ce AS Perko Sanzieni si AS Prima Bradut au castigat in deplasare. Singura remiza a fost consemnata in partida AFC Cernat - CSO Baraolt, de acest rezultat profitand ... citeste toata stirea