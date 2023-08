In acest weekend se va da startul in Liga 4 Covasna, editia 2023-2024, un sezon la care vor participa 15 echipe, prologul primei etape fiind partida CSO Baraolt-AFC Cernat, sambata, 26 august.Liga 4 Covasna revine in actualitate, sambata urmand sa debuteze noul sezon, cu participarea a 15 echipe. S-a alaturat competitiei ASFC Moacsa, in timp ce AS Ciucas Intorsura Buzaului va lua locul echipei ASFC Bretcu. Campioana editiei trecut, Prima Bradut va incepe sezonul pe propriul teren, intr-o ... citeste toata stirea