Se reia Liga Nationala de Baschet Feminin

Dupa o pauza competitionala, in care echipa nationala a evoluat in partide din cadrul preliminariilor Campionatului European, Liga Nationala de Baschet Feminin revine in actualitate.Astazi, ambele echipe covasnene angrenate in competitie vor disputa partide interesante, din etapa a 17-a, Sepsi-SIC in deplasare la Constanta, iar KSE Targu Secuiesc, acasa, cu BC Sirius Muresul Targu Mures. Campioana en-titre, Sepsi-SIC, se va deplasa la malul marii din postura de lidera a clasamentului, singura ... citeste toata stirea