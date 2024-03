Dupa o pauza de mai bine de trei luni, se reiau partidele din Liga 3, Sepsi OSK II si KSE Targu Secuiesc revenind astazi pe gazon in disputele programate in cadrul etapei a 16-a din sezonul regulat.Din sezonul regulat mai sunt de disputat practic trei etape. Sepsi OSK II si KSE Targu Secuiesc vor avea acelasi obiectiv, de a aduna cat mai multe puncte, niciuna nemaiavand sanse la calificarea in Play-Off. In clasamentul la zi, KSE Targu Secuiesc ocupa pozitia a sasea, iar Sepsi OSK II o urmeaza, ... citește toată știrea