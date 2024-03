Sepsi OSK a invins-o pe FK Csikszereda intr-o partida amicala

Profitand de faptul ca Superliga a luat o pauza pentru a face loc partidelor echipei nationale, Sepsi OSK a disputat o partida amicala la Miercurea Ciuc, cu FK Csikszereda.Numitorul comun pentru cele doua echipe este faptul ca ambele sunt calificate in faza de Play-Off, Sepsi OSK in Superliga, iar FK Csikszereda in Liga 2, cu sanse reale de a lupta pentru promovare. Astfel, a rezultat o partida utila, controlata in prima parte de Sepsi OSK, care a si marcat de doua ori prin Varga R. Dupa ... citește toată știrea