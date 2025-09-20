Editeaza

Sepsi OSK, a patra victorie consecutiva in Liga 2

Sursa: Covasnamedia.ro
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 16:47
Inceputul de meci a gasit echipa gazda atacand in valuri, dar fara sa creeze pericol la poarta oaspetilor.

Primele ocazii apar la jumatatea reprizei, dar suturile lui Matei, Oberlin, Heras si Aganovic isi rateaza tinta sau sunt parate de Margarit.

Prima repriza se incheie cu ocazia lui Cmiljanic, sutul acestuia nimerind bara din dreapta portarului.

Deschiderea scorului vine la 12 minute de la reluarea jocului, prin reusita lui Nacho Heras cu un sut de la marginea careului.

Impulsionata de ...citește toată știrea

