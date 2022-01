Sepsi OSK a pierdut la Botosani

In prima partida oficiala din 2022, Sepsi OSK a pierdut cu rezultatul de 1-0 in deplasare la FC Botosani, o infrangere care, cel putin pentru moment, indeparteaza trupa lui Cristiano Bergodi de zona de Play-Off.Prima repriza a fost una echilibrata, ambele echipe fiind mai mult cu gandul la punctele atat de necesare pentru accederea in Play-Off. Astfel fazele de poarta au fost rare, Aganovic de la Sepsi OSK, respectiv Roman de la gazde, fiind singurii care au dat ceva emotii celor doi portari. ... citeste toata stirea