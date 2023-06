De miercuri, lotul echipei Sepsi OSK s-a reunit, sub comanda noului antrenor Liviu Ciobotariu, in vederea pregatirii urmatorului sezon, cu obiectivul calficarii in Play-Off-ul Superligii, si pastrarea trofeului in Cupa Romaniei.Pentru Sepsi OSK, sezonul 2023-2024 va incepe in mod identic cu cel anterior, respectiv cu finala Supercupei Romaniei, care va avea loc pe 8 iulie, la Ploiesti, pe Stadionul Ilie Oana. Covasnenii se vor prezenta din postura de castigatoare a Cupei Romaniei, dar si ca ... citeste toata stirea