Sepsi OSK a pus in vanzare biletele pentru primul meci din Conference League; se pot achizitiona si online

Dupa ce si-a aflat adversara in Conference League, Sepsi OSK a pus in vanzare biletele pentru partida care se va desfasura la Sfantu Gheorghe, impotriva echipei Olimpija Ljubljana. Acestea se pot cumpara atat de la casieria de la stadion, cat si online."Incepand de astazi, 16 iulie, biletele sunt disponibile si online pe site-ul www.eventim.ro. Biletele sunt disponibile online doar in sectoarele B si D.PREEsUL BILETELOR: 30 Ron.Minorii sub 12 ani beneficiaza de 50% reducere la ... citeste toata stirea