Sepsi OSK a remizat intr-un amical cu Petrolul

Profitand de pauza competitionala, Sepsi OSK a disputat la Sfantu Gheorghe o partida amicala cu Petrolul Ploiesti, intalnirea terminandu-se la egalitate, rezultat 2-2.Cu mai bine de o saptamana inaintea reluarii Superligii, Sepsi OSK si Petrolul Ploiesti s-au intalnit intr-o partida amicala, ambele echipe aflandu-se in lupta pentru o pozitie care la finalul sezonului regulat sa le permita accesul in Play-Off. Varga a deschis scorul in minutul 20, la doar doua minute ploiestenii reusind ... citeste toata stirea