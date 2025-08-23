Editeaza

Sepsi OSK a spart gheata la Cisnadie

Sambata, 23 August 2025, ora 07:47
Sepsi OSK a invins vineri, in deplasare, scor 2-0, formatia CSC Selimbar, in meciul de debut al etape a patra din Liga 2. Este prima victorie in acest sezon pentru Sepsi.

Prima ocazie importanta apartine lui Sepsi. In minutul 12, Cimpean suteaza spre poarta, mingea ricoseaza la Neskovic. Acesta inscrie cu noroc, Malutan scapand balonul, insa arbitrul asistent indica offside si golul este anulat.

0-1. In minutul 17 Sepsi OSK deschide scorul. Alin Dobrosavlevici este gasit la coltul scurt si

