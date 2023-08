In turul doi preliminar al Conference League, mansa retur, Sepsi OSK a dispus de EsSKA Sofia cu scorul de 4-0, si s-a calificat, fara emotii, in urmatoarea faza a competitiei.Sepsi OSK a inceput prudent partida, cu toate acestea prima ocazie a apartinut lui Stefanescu care a sutat, din unghi, la cotul lung, pe langa poarta lui Busatto. In replica, Nazon are o buna oprtunitate, dar balonul este deviat in corner. In minutul 17, Stefanescu a patruns in careu, Busatto l-a agatat, iar centralul a ... citeste toata stirea