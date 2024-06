Sepsi OSK a transferat un olandez

Sepsi OSK a anuntat un nou transfer: olandezul Michael Breij, un jucator cu valente ofensive, care sezonul trecut a imbracat tricoul echipei SC Cambuur.Aflata deja in cantonamentul de pregatire din Austria, Sepsi OSK a anuntat transferul olandezului Michael Breij, in varsta de 27 de ani, jucator care evolueaza atat ca mijlocas ofensiv cat si extrema in banda dreapta. Trecut pe la academia clubului AZ Alkmaar, si ajuns apoi la FC ... citește toată știrea