Sepsi OSK aduce Cupa Romaniei in centrul orasului Sfantu Gheorghe

Trofeul castigat joi seara de Sepsi OSK in finala Cupei Romaniei, dupa ce a invins FC Voluntari intr-o victorie istorica pentru judetul nostru, va fi prezentat vineri, de la ora 18:00, in Piata Centrala din Sfantu Gheorghe. Acolo va avea loc si un concert al trupei Transylvanium, din Odorheiu Secuiesc, iar la ora 22:00 cei prezenti vor putea admira un foc de artificii."Sepsi OSK prezinta trofeul Cupa Romaniei in Piata Centrala din Sfantu Gheorghe. Dupa performanta istorica de aseara, cand ... citeste toata stirea