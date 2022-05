Sepsi OSK are in propriile maini calificarea in barajul pentru cupele europene

In urma rezultatelor inregistrate in etapa a 8-a din Play-Out-ul Ligii 1, calculele pentru Sepsi OSK in vederea calificarii in barajul pentru cupele europene sunt simple, si anume victoria pe terenul celor de la U Craiova 1948.A fost o etapa interesanta, atat FC Botosani, cat si Rapid Bucuresti fiind invinse pe propriul teren, astfel ca Sepsi OSK, aflata in acest moment pe pozitia secunda in Play-Out, ar putea trece chiar pe prima pozitie. Pentru aceasta, insa, in ultima etapa, elevii lui ... citeste toata stirea