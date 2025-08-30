Editeaza

Sepsi OSK castiga la limita contra ultimei clasate

Sursa: Covasnamedia.ro
Sambata, 30 August 2025, ora 16:46
14 citiri
Sambata, la Sfantu Gheorghe, s-a disputat partida dintre Sepsi OSK si Olimpia Satu Mare, contand pentru etapa a cincea din Liga 2. Confruntarea s-a incheiat cu victoria gazdelor, scor 1-0.

Meciul a inceput in nota de dominare a gazdelor, insa prima mare ocazie apartine oaspetilor. In minutul 14, la o centrare din dreapta in fata careului mic Calugher reia cu capul, dar Ungureanu scoate in corner de sub transversala.

Sepsi OSK a continuat sa domine autoritar meciul, dar Olimpia s-a aparat ...citește toată știrea

