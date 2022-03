Sepsi OSK castiga ultima partida din sezonul regulat

In etapa a 30-a, ultima a sezonului regulat din Liga 1, Sepsi OSK a reusit o victorie, rezultat 2-1, in fata echipei U Craiova 1948, toate cele trei goluri ale partidei fiind marcate in prima repriza.Partida a inceput echilibrat, dar la o prima ocazie a oaspetilor acestia au deschis scorul prin Bauza care a fost lansat bine de Asamoah. In continuare tot oaspetii au fost mai periculosi si alte doua situatii de gol s-au consemnat la poarta lui Began in minutele 22 si 25. Si cu toate ca jocul ... citeste toata stirea