Sepsi OSK, cu gandul doar la victorie

Duminica, 8 mai, cu incepere de la ora 14:30, Sepsi OSK o va intalni in cadrul etapei a 8-a din Play-Out-ul Ligii 1, la Sfantu Gheorghe, pe Chindia Targoviste, victoria fiind singura optiune pentru echipa noastra in tentativa de a ocupa una dintre primele pozitii din clasament.Se anunta o partida incrancenata, intalnirea avand miza pentru ambele echipe: Sepsi OSK din dorinta de a prinde barajul pentru calificarea in cupele europene, Chindia Targoviste de a incerca sa evite barajul pentru ... citeste toata stirea