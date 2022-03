Sepsi OSK debuteaza in Play-Out contra celor de la CS Mioveni

Sepsi OSK va disputa prima partida din Play-Out, duminica, 13 martie, cu incepere de la ora 17:30, la Sfantu Gheorghe, adversara trupei lui Cristiano Bergodi fiind CS Mioveni.Programul stabilit pentru Sepsi OSK avantajeaza echipa noastra, care in Play-Out va disputa cinci partide pe propriul teren si patru in deplasare. Alb-rosii pornesc de pe pozitia a 10-a in aceasta faza a competitiei, cu un total de 20 de puncte in urma injumatatirii si rotunjirii punctelor aduse din sezonul regulat. ... citeste toata stirea