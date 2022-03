Sepsi OSK disputa ultima partida din sezonul regulat

Astazi, cu incepere de la ora 20:30, la Sfantu Gheorghe, Sepsi OSK va primi vizita echipei U Craiova 1948, partida fiind programata in etapa a 30-a din Liga 1, ultima a sezonului regulat.Sepsi OSK vine cu un moral bun dupa victoria din Stefan cel Mare, cu Dinamo, si in cazul unui nou succes ar putea sa urce de pe pozitia a 10-a din clasament, acolo unde se afla momentan. Adversara din partida de astazi, U Craiova 1948 este vecina de clasament cu alb-rosii covasneni, ecartul in favoarea ... citeste toata stirea