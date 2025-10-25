Sepsi OSK, doar remiza cu Gloria Bistrita

Editeaza

Sursa: Covasnamedia.ro
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 16:46
Intr-un meci din cadrul etapei a 11-a din Liga 2, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a remizat pe teren propriu, scor 1-1, cu Gloria Bistrita.

Prima mare ocazie a meciului apare in minutul 23, cand Virtej a reluat din 6 metri in plasa laterala o centrare a lui Vianna.

In continuare, jucatorii lui Ovidiu Burca sunt cei care ameninta poarta adversa, dar suturile lui Matei (35') si Oberlin (44') nu nimeresc tinta.

Sepsi OSK reuseste sa deschida scorul in prelungirile primei reprize (45+2): Vianna ...citește toată știrea

