Sepsi OSK, dornica sa-si joace sansa la malul marii

Astazi, cu incepere de la ora 20:00, Sepsi OSK va evolua in deplasare la Farul Constanta, partida programata in cadrul etapei a 8-a din Play-Off-ul Superligii.Infrangerea de la Cluj-Napoca, etapa trecuta, a facut ca sansele de a mai spera la un loc care duce in competitiile europene sa fie anulate. Ramane insa orgoliul, acela de a aduna puncte si de a evita ultima pozitie in clasamentul Play-Out-ului. La acesta a facut referire si antrenorul Bernd Storck in prefata meciului: "In primul rand ... citește toată știrea