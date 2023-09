Sepsi OSK a ratat dramatic calificarea in grupele Conference League, trupa lui Liviu Ciobotariu a revenit de la 0-2, dar in prelungiri FK Bodo/Glimt a dat lovitura dintr-un penalty, si s-a impus cu rezultatul de 3-2.Gazdele au inceput partida cu o posesie prelungita, Sepsi OSK multumindu-se sa se apere si sa ameninte pe contraatac. Astfel, inca din minutul 11 norvegienii au trimis pentru prima data balonul in poarta, dar prin decizia VAR golul a fost anulat, Moumbagna fiind cel care nu a ... citeste toata stirea