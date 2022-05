Sepsi OSK este in finala Cupei Romaniei!

Dupa ce s-a impus in prima mansa la Sfantu Gheorghe, Sepsi OSK a castigat si returul de la Craiova, in fata Universitatii, scor 1-0, si astfel alb-rosii se califica pentru a doua oara in finala Cupei Romaniei.Asa cum avertiza in conferinta de presa dinaintea partidei antrenorul Cristiano Bergodi, Universitatea Craiova a dominat prima repriza si a creat situatii de gol. Markovic si Ivan au amenintat in debutul jocului poarta lui Niczuly, iar lovitura de cap a lui Cretu a lovit bara ... citeste toata stirea