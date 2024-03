Sepsi OSK este in Play-Off!

In ultima etapa din sezonul regulat, Sepsi OSK s-a impus cu rezultatul de 2-1, in deplasare, la Petrolul Ploiesti, si astfel a obtinut calificarea in faza de Play-Off a Superligii.Sepsi OSK a invins dramatic la Ploiesti, cu un gol venit in minutele de prelungiri, dar chiar si asa, alb-rosii s-au calificat pentru faza de Play-Off. Gazdele, Petrolul Ploiesti, au inceput ceva mai bine jocul, au avut posesia, dar golul a venit de partea elevilor lui Bernd Storck. Stefan a prins un sut ... citește toată știrea