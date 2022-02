Sepsi OSK - Gaz Metan, in etapa a 25-a din Liga 1

Etapa trecuta, Sepsi OSK a cedat in deplasare la UTA si astfel a pierdut puncte importante, astazi insa elevii lui Cristiano Bergodi mai pot repara ceva printr-o victorie cu Gaz Metan Medias, partida din etapa a 25-a a Ligii 1.Practic, pana la finalul sezonului regulat, Sepsi OSK mai are de disputat sase partide, iar prima va avea loc astazi, la Sfantu Gheorghe, alb-rosii urmand sa o intalneasca pe Gaz Metan Medias. In momentul de fata, ambele echipe se afla in zona de Play-Out, dar ... citeste toata stirea