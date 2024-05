Sepsi OSK II a castigat derby-ul covasnean

Programat in etapa a 9-a din Play-Out-ul Seriei 5, Liga 3, derby-ul covasnean dintre Sepsi OSK II si KSE Targu Secuiesc a revenit trupei lui Valentin Suciu care s-a impus cu rezultatul de 2-0.Prima repriza a partidei a fost una echilibrata, ambele echipe avand situatii de a marca, totusi la cabine, pentru pauza, s-a intrat cu rezultatul de 0-0. Rezultatul final, si implicit soarta partidei s-a decis in ultimul sfert de ora, cand alb-rosii au marcat de doua ori, prin Bena, in minutul 75, si ... citește toată știrea