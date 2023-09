In etapa a 5-a din Liga 3, Seria 5, a fost programat derby-ul covasnean dintre KSE Targu Secuiesc si Sepsi OSK II, partida in care trupa din Sfantu Gheorghe s-a impus cu rezultatul de 2-1.Desi gazdele, KSE Targu Secuiesc, au inceput mai curajos, Sepsi OSK II a echilibrat jocul, in prima repriza niciuna dintre echipe nereusind sa marcheze. Istoria partidei s-a scris in ultimele zece minute. Grigore a deschis scorul dintr-un penalty, in minutul 80, dar KSE Targu Secuiesc a egalat prin Ketesdi, ... citeste toata stirea