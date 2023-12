Etapa a 15-a a fost ultima care s-a disputat in acest an, in Liga 3, Sepsi OSK II obtinand o victorie in deplasare la Ciucas Tarlungeni, iar KSE Targu Secuiesc o remiza, acasa, cu AFC Campulung Muscel.Sepsi OSK II s-a deplasat la penultima clasata, Ciucas Tarlungeni, unde a reusit sa obtina toate cele trei puncte. Victoria a fost la limita, 1-0, printr-un gol marcat de Stanislav in minutul 15. Astfel, dupa o serie de sapte infrangeri consecutive, alb-rosii termina anul 2023 cu un succes. ... citeste toata stirea