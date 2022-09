Sepsi OSK, in deplasare la FC Hermannstadt, revelatia sezonului

Duminica, 2 octombrie, Sepsi OSK revine in Superliga cu o deplasare dificila la FC Hermannstadt, singura echipa neinvinsa in primele 11 etape ale actualului sezon.Cu doua victorii in ultimele etape, si mai ales dupa acel 7-0 cu FC Botosani, Sepsi OSK poate privi ceva mai optimista finalul turului sezonului regulat, locul sapte in clasament fiind in imediata apropiere a zonei de Play-Off. Competitia a fost intrerupta cu ocazia partidelor echipei nationale, iar acum Cristiano Bergodi trebuie sa ... citeste toata stirea