Astazi, cu incepere de la ora 20:30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, Sepsi OSK va disputa cea mai importanta partida a sezonului, o partida care poate incununa acest an competitional cu un trofeu, Cupa Romaniei, iar pentru acesta alb-rosii trebuie sa castige finala cu Universitatea Cluj.Daca in campionat situatia nu mai poate fi imbunatatita, locul sase fiind cel pe care Sepsi OSK va termina aceasta editie a Superligii, in Cupa Romaniei, trofeul poate ajunge din nou la Sfantu Gheorghe. Iar ... citeste toata stirea