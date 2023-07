Astazi, cu incepere de la ora 20:00, Sepsi OSK va disputa prima partida din cel de-al doilea tur preliminar al Conference League, in deplasare cu EsSKA Sofia.Dupa castigarea Supercupei Romaniei si dupa cele doua partide din noul sezon al Superligii, Sepsi OSK porneste in a treia competitie, Conference League. Moralul echipei este bun, in cele trei partide amintite, elevii lui Liviu Ciobotariu nu au cunoscut infrangerea, o victorie cu Farul Constanta, campioana en-titre, o alta cu FCU Craiova ... citeste toata stirea